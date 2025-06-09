«Таких, возможно, больше не будет». В России высказались по поводу решения Ломаченко завершить карьеру
Василия назвали уникумом
около 1 часа назад
Известный российский супертяжеловес Дмитрий Кудряшов в интервью YouTube-каналу Meta Fight высказался о решении Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить профессиональную карьеру.
«Одним словом можно? Уникум. Ломаченко – это уникум. Он действительно боксерский вундеркинд. То, что он делает, – это очень круто. Мы все видели, как они готовились: бегали марафоны, переплывали заливы.
Таких, возможно, больше не будет. Какое место он мог бы занять? Наверное, он не такой популярный, как Тайсон, но те, кто разбирается в боксе, думаю, высоко оценивают его мастерство».
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.