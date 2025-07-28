Рохан: «Считаю Усика одним из лучших тяжеловесов в истории»
Джо отметил доминирование украинского боксера
около 2 часов назад
Фото: Matchroo
Комментатор UFC и один из крупнейших подкастеров мира Джо Роган высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Слова американца приводит sport.ua:
Я просто в восторге от Усика, он чертовски классный боксер. Усик просто шикарный. Просто вдумайтесь, что он сделал – побил дважды Джошуа, побил Тайсона Фьюри дважды и дважды нокаутировал Дюбуа. Это безумие! Эти двое (Джошуа и Фьюри) лучшие в этой эре. Я считаю, что Усик один из лучших тяжеловесов в истории.
Усик эмоционально высказался о российско-украинской войне.