Бывший чемпион мира: «Усик – один из лучших бойцов всех времён»
Американец заявил, что Александр перехитрил Дюбуа
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ESPN
Бывший чемпион мира американец Серхио Мора поделился мыслями об абсолютном чемпионе в тяжелом дивизионе Александре Усике (24-0, 15 КО).
«Усик перехитрил и победил Дюбуа. Какой невероятный, один из лучших бойцов всех времен».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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