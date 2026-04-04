Рас Анбер, катмен лидера супертяжёлого дивизиона Александра Усика (24-0, 15 КО), для Seconds Out поделился мыслями о том, готов ли британский нокаутер Мозес Итаума (14-0, 12 КО) к поединку с украинцем.

«Можно сказать, что еще рано. Хотя Мозес демонстрирует космические выступления и выглядел абсолютно блестяще против Франклина. Если вы не видите в этом парне будущее дивизиона, то что-то не так, потому что он демонстрирует свою игру, и он демонстрирует ее классно, стильно и точно. Он демонстрирует все замечательные качества, необходимые для того, чтобы быть великим чемпионом.

В этом нет сомнений. Я большой его поклонник, и я думаю, что он просто выглядел великолепно. Он был таким собранным. Немного волновался в начале, хотел его нокаутировать. Как только он успокоился – бум. Все было завершено. И именно так настоящий перспективный боец демонстрирует свое выступление и переходит на следующий этап.

Но это правда, у него не было таких раундов, как у Усика. Так что вопрос все еще открыт. Он еще ни разу не доходил до решения судей, не проходил всю дистанцию, не бился с достаточно умелым парнем, по которому не может попасть. Это большая разница, когда ты не можешь попасть. Но у него есть все, чтобы быть королем еще много лет».