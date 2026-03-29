Итаума жестоко нокаутировал Франклина на шоу в Манчестере
Британцу на это понадобилось 5 раундов
около 3 часов назад
Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (14-0, 12 КО) победил американца Джермейна Франклина (24-3, 15 КО) на шоу в Манчестере.
Итаума нокаутировал соперника в 5-м раунде.
Поединок должен был состояться 24 января, однако его перенесли из-за травмы Итаума.
Мозес имел серию из 9 поединков подряд, которые он завершил досрочно в первые два раунда. Последний из них – бой против Диллиана Уайта в августе в Эр-Рияде. Тогда Итаума победил техническим нокаутом в 1-м раунде.
Джермейн проиграл оба предыдущих поединка в Британии – против Уайта и Энтони Джошуа. Американец имел серию из трех побед. В сентябре 2025 года он победил казахстанца Ивана Дычко.
Ранее Итаума ответил, состоится ли его бой с Усиком.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04