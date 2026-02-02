Келли победил россиянина Муртазалиева и завоевал титул чемпиона мира
Оба боксера побывали в нокдауне
около 1 часа назад
Келлі и Муртазалиев / Фото - BBC
Британский боксер Джош Келли (18-1-1, 9 КО) победил россиянина Бахрама Муртазалиева (23-1, 17 КО) и завоевал титул чемпиона IBF в первом среднем дивизионе.
Келли победил решением большинства судей: 113:113, 115:111 и 114:113. При этом оба боксера побывали в нокдауне.
Поединок прошел на вечере бокса в Ньюкасле, Англия.
Для Муртазалиева это была вторая защита титула и дебютное поражение в карьере.
