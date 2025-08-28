Олег Гончар

Чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 КО) до сих пор без соперника для защиты титула. Украинский экс-владелец временного пояса WBC Сергей Богачук (26-2, 24 КО) стремится к этому бою, но команда Муртазалиева избегает поединка, ссылаясь на политические причины, сообщает vRINGe.

Богачук считает, что победа над Муртазалиевым стала бы важной для Украины в условиях войны, демонстрируя превосходство над россиянами. По его словам, титул IBF — его главная цель, ведь он стремится объединять пояса.

О Муртазалиеве украинец слышал как о боксере, который выступает против войны, но лично с ним не знаком.

«Говорят, что Муртазалиев – нормальный пацан. Насколько знаю, у него нормальные понятия. Он против войны и всего этого. Но если честно, лично я его не знаю. Мы никогда не пересекались. Как оно на самом деле?.. Не знаю… Не знаю ничего о его позиции. Не могу говорить о нем. Но бой с ним был бы мне интересен, ведь там титул. А моя цель – отобрать титулы и объединять их» Сергей Богачук

Муртазалиев завоевал титул в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая, и защитил его в октябре против Тима Цзю. Богачук 13 сентября проведет реванш против Брендона Адамса.