Кейшон Дэвис планирует переход в полусредний вес
Экс-чемпион WBO рассматривает 147 фунтов
около 1 часа назад
Кишон Дэвис
Экс-чемпион WBO в легком весе Кейшон Дэвис (13-0, 9 КО) в эфире YouTube-канала RUTHLESS Fight Culture рассказал о планах на 2026 год.
«На февраль 2026 года запланирован бой за границей. Я рассматриваю переход в полусредний вес — 147 фунтов. Да, пропускаю одну категорию и прыгаю выше».
В июне этого года Девис должен был защищать титул WBO против Эдвина Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), но провалил взвешивание за день до боя. Его лишили пояса, поединок отменили.
В середине декабря Кишон объявил о полной смене команды, включая тренера Брайана Макинтайра.
Напомним, Дэвис хочет провести бой против обидчика своего брата в андеркарде Теофимо – Шакур.