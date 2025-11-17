Дэвис хочет провести бой против обидчика своего брата в андеркарде Теофимо – Шакур
Это будет очень интересно
около 5 часов назад
Кишон Дэвис / Фото - badlefthook.co
Бывший чемпион WBO в легком весе американец Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.
«В идеальном мире я бы вернулся 31 января в карди Шакура в Нью-Йорке, где встретился бы с Нахиром Олбрайтом».
Боксеры уже встречались на ринге – в октябре 2023 года Кишон победил решением большинства судей, но провалил допинг-тест на марихуану. Бой признан не состоявшимся.
В этом году Нахир нанёс брату Кишона Келвину первое поражение в профессиональной карьере.
31 января должен состояться бой Шакура Стивенсона против Теофимо Лопеса – сообщалось, что он уже согласован.
Ранее Кишон получил жёсткий вызов от экс-соперника Джервонты.