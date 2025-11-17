Владимир Кириченко

Бывший чемпион WBO в легком весе американец Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.

«В идеальном мире я бы вернулся 31 января в карди Шакура в Нью-Йорке, где встретился бы с Нахиром Олбрайтом».

In a perfect world me coming back #Jan31st on the @ShakurStevenson card in NY facing #Albright.⭐️ — Keyshawn Davis (@KeyshawnDavis8) November 16, 2025

Боксеры уже встречались на ринге – в октябре 2023 года Кишон победил решением большинства судей, но провалил допинг-тест на марихуану. Бой признан не состоявшимся.

В этом году Нахир нанёс брату Кишона Келвину первое поражение в профессиональной карьере.

31 января должен состояться бой Шакура Стивенсона против Теофимо Лопеса – сообщалось, что он уже согласован.

