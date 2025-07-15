Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

Для Усика мощь не имеет значения. Габариты не играют роли для этого парня. Он просто в целом хороший боксер, который знает, как использовать свои руки. Он будет бить тебя ударами, которые ты не увидишь. А потом он продолжит выбрасывать удары, поэтому если бой продлится 12 раундов, то я поставлю на победу Усика, потому что Дюбуа все время будет пытаться попасть по нему наугад. Так что я не даю Дюбуа никаких шансов. Извините.

Если Дюбуа победит, то будет трудно сказать, что он превзошел Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, потому что он сделает это в одном бою, тогда как эти ребята дрались много лет. У них были войны с Уайлдером и другими парнями, поэтому трудно так сказать. Но если Дюбуа продолжит побеждать, может их превзойти.