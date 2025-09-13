Олег Гончар

В Uber Eats Music Hall в Берлине, Германия, украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО) победил венесуэльца Либорио Солиса (38-9-1, 18 КО) единогласным решением судей.

Хегай в бою против Солиса доминировал на ринге, оказывая давление на оппонента, который ранее был чемпионом мира. Несмотря на большое преимущество, он не смог нокаутировать соперника.

Судьи отдали предпочтение украинцу за активность: 80-72, 78-75 и 79-73.

Победа стала для 30-летнего Хегая первой после поражения раздельным решением от американца Джоета Гонсалеса в марте 2025 года в Лонг-Бич.