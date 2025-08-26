Хегай проведёт бой против Солиса
Украинец вернется на ринг 12 сентября после поражения в крайнем бою
25 минут назад
Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) встретится с венесуэльцем Либорио Солисом (38-8-1, 18 КО).
Бой состоится 12 сентября в Uber Eats Music Hall в Берлине, Германия.
Для Хегая это будет первый бой после поражения раздельным решением судей от американца Джоуэта Гонсалеса в марте 2025 года. 42-летний Солис в своем последнем поединке в мае уступил Эктору Андресу Сосе единогласным решением.
Поединок станет частью вечера бокса, организованного промоутером Agon Sports.
