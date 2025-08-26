Влад Ефимов «Гребля Украины» из Милана

Подводим итоги выступления сборной Украины на чемпионате мира в Милане, где был показан рекордный в истории результат.

ИТОГИ

Сборная Украины, завоевав 4 золотые медали, заняла 2-е место в медальном зачете чемпионата, уступив лишь сборной Венгрии – 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых.

Это лучшее выступление сборной Украины на чемпионатах мира (с 1993 года). Милан-2025 опередил Копенгаген-2021, где было завоевано 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая награда и повторил тот же чемпионат мира по количеству и качеству наград в олимпийских видах – 2 медали (обе – золотые): в 2021 году – женская «каноэ-двойка, 500 м» и мужская «байдарка-четверка, 500 м», в этом году – женские «каноэ-двойка, 500 м» и «каноэ-одиночка, 200 м».

Пройдемся по результатам, показанным в различных классах, исходя из нашего превью.

КАНОЭ. ЖЕНЩИНЫ

Каноистки превзошли все, даже самые смелые ожидания. Мы в превью давали 2-3 медали, не акцентируя на качество, а тут сразу четыре, причем все золотые. Честно говоря, большей частью рассчитывали на любимую дистанцию нашей титулованной каноистки – 500 метров, а в остальном рассчитывали бороться за медали, так как потенциал двойки Людмила Лузан/ Ирина Федорив нам был неизвестен, был успешный, почти с белого листа, выступление на чемпионате Европы, но чемпионат мира – это совсем другое. Каноистки удивили даже такого опытного тренера как Николай Мацапура. Теперь мы можем сказать, что имеем двойку мирового уровня, без всяких «но». 20-летняя Ирина Федорив с отличной стороны показала, как спортсменка может работать в экипаже и выполнять работу, приносящую золотые медали стране.

Людмила Лузан – это отдельная песня. Наша победная песня чемпионата мира в Милане. Из всех золотых медалей меня порадовал именно спринт – он был словно зачарован для спортсменки на главных мировых соревнованиях. Завоевав бронзу на Олимпиаде-2020, она никак не могла подняться на пьедестал в этом виде. Гештальт закрыт, как модно сейчас говорить. Олимпийская мечта в спринте приобрела четкие очертания. Не забываем, что Ирина Федорив также имеет спринтерские амбиции, о чем свидетельствует серебро Кубка мира в Познани.

Очень радует, что кропотливая работа тандема лучших тренеров страны по каноэ Юрий Чебан/ Николай Мацапура, к которой на определенный период подготовки к Милану-2025 присоединился старший тренер сборной из резерва Николай Периг, и спортсменок, заставили говорить о Украине весь гребной мир. А вы, сами понимаете, насколько это важно, когда в стране идет война.

БАЙДАРКА. МУЖЧИНЫ

К сожалению, мужская байдарка, которая в предыдущем олимпийском цикле приучила нас к регулярным успехам, еслине порадовала, но и не огорчила: 7-е место в финале В – не то, на что мы рассчитывали. Если даже лидер сборной Олег Кухарик был в финале С (19-27 места), о чем говорить. Но, в любом случае, проделанная работа никогда не проходит зря – так что назовем чемпионат мира этапом на пути к большим победам байдарки-четверки. Пожелаем спортсменам и старшему тренеру Александру Симонову вдохновения и терпения в работе. Отдыхаем, находим мотивацию (а после такого выступления будет непросто снова впрягаться в тяжелую работу) и продолжаем двигаться к олимпийской мечте. В превью писал, что «максимальная добыча в мужской байдарке может составить две медали», но прогноз был очень далек от истины. Очень жаль, что такая тяжелая 10-месячная работа не приносит результата. КАНОЭ. МУЖЧИНЫ К сожалению, не только без медалей, но и без финалов. Вновь созданный в этом году экипаж Андрей Рыбачок/Тарас Мазовский показал перспективную первую половину в полуфинале – шёл в плотной группе лидеров, но на вторую часть их не хватило. А для выхода в финал хватило относительно невысокого по современным меркам результата 1.40, но только 1.41,93 (в превью речь шла 1.37-1.38). Думаю, что поиск конкурентоспособного на мировом уровне экипажа продолжится в следующем году. Возможно, молодые экипажи Владимир Савчин/Тарас Кузик и Ярослав Верблюд/Виталий Пристай заявят о себе на высоком взрослом уровне. Посмотрим. К сожалению, наша вера в сильнейшего одиночника Украины Павла Алтухова не была подкреплена его выступлением в Милане – только финал В. Пока больше тут сказать нечего. Стоит сказать, что немного не повезло с полуфиналом бронзовому призеру нынешнего Евро на дистанции 200 м Андрею Рыбачку: показав высокие 39,57, а это 5-й результат по итогам полуфинальной стадии вообще, он оказался за бортом финала. Немного подсластила горечь поражения победа в финале В и почетное место в мировом топ-10. Мог реально бороться за медаль, но… БАЙДАРКА. ЖЕНЩИНЫ С этого года женскую байдарку, как мы рассказывали, возглавила Инна Осипенко-Радомская – титулованная спортсменка, но еще молодой тренер. Был проделан большой объем разнообразной работы. Пока без медалей. В активе два финала. Ближе всего к медали была 21-летняя Иванна Дьяченко, которой не хватило до пьедестала нескольких десятых – она стала 5-й. Также отметим 7-е место самой опытной спортсменки команды Марии Повх в финале на дистанции 1000 м. data-entity-uuid="ddaa458f-efa3-4530-8764-cb9bd590a74e" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

Что касается экипажей, то здесь пока похвастаться нечем. Ждет большая работа в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что работы предстоит сделать еще больше, чем раньше, чтобы попадать в финалы чемпионата мира

ВЫВОДЫ

А выводы сделает главный тренер Юрий Чебан – в эксклюзивном интервью XSPORT, которое выйдет в ближайшие дни, после интервью с главной героиней чемпионата мира-2025 Людмилой Лузан.