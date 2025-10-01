Хегай следующий бой проведет с чемпионом мира
Украинский боксер будет драться за пояс в полулегком весе
около 5 часов назад
Арнольд Хегай
Чемпион WBO в полулегком весе Рафаэль Эспиноса (27-0, 23 KO) проведет защиту титула против украинца Арнольда Хегая (23-2-1, 14 KO).
Бой состоится 15 ноября в Мексике, сообщает The Ring.
Ранее Эспиноса должен был встретиться с Луисом Альберто Лопесом (31-3, 18 KO), но теперь подтверждает бой с Хегаем.
12 сентября Хегай победил венесуэльца Либорио Солиса (38-9-1, 18 KO) единогласным решением судей в восьмираундовом бою.
Эспиноса, который в последний раз боксировал в мае, победив Эдварда Васкеса, готовится ко второй защите титула.
