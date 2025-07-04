Экс-чемпион мира Дэвид Хэй поделился мыслями о реванше чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и владельца титулов WBO/WBA/WBC Александра Усика (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:

У Даниэля есть шанс, у него огромный шанс, но как ты можешь ставить против того, кто никогда не проигрывает? Усик не знает, как проигрывать. Но я думаю, если и есть шанс для Дюбуа побить Усика, то именно сейчас, на текущем этапе, у себя дома, где всё в его пользу. Усику уже нечего добавлять к своим достижениям, потому что он уже победил всех, он уже сделал то же самое с Тайсоном Фьюри и Джошуа и дал им обоим реванши, и сделал это лучше во второй раз.

Я действительно заинтригован этим боем. Каждый будет болеть за Дюбуа. Он отличный парень, но он сражается с волшебником, он сражается с тем, кто не знает, как проигрывать. Я бы не удивился еще одной победе Усика, но также не буду удивлен, если Усик начнет показывать признаки старения из-за возраста, тяжелых тренировочных лагерей, всех этих любительских боев, чемпионатов мира, WSB. Он сделал так много, он прошел много раундов на высоком уровне, у него большой пробег. Он не был в нокаутах, но у него большой пробег.