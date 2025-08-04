Бывший чемпион мира – о реванше Усика с Дюбуа: «Это был позор»
Гроувз отметил, что украинец выглядел блестяще
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Джордж Гроувз высказался о втором поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Эксперта цитирует vringe.com:
Дюбуа выглядел изможденным, не так ли? Он плохо выступил, в нем не было ничего хорошего. Но Усик был блестящим. «Вечеринка» перед боем была плохой идеей. И все это не помогло. Это было позором, потому что предполагалось, что мы увидим улучшенную версию Дюбуа, но Усик все еще на вершине. Он топ сейчас и навсегда. Он побеждает всех, всех в своем стиле. Никто не может даже приблизиться.
Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксером мира.