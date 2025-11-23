Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (33-0, 15 КО) победил чемпиона WBO в полусреднем весе Браяна Нормана (28-1, 22 КО) единогласным решением судей на вечере бокса в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На старте Норман, как и ожидалось, был агрессивнее, но во втором раунде Хейни дважды попал по сопернику, который оказался в нокдауне и выглядел растерянным.

Чемпион восстановился, но его наскоки стали предсказуемыми, а работа ног осталась слабой. Хейни владел центром ринга, работал джебом и хорошо работал в клинче.

Кут Нормана во второй половине боя попытался изменить ход боя, но Хейни смог нивелировать активность соперника.

После 12 раундов судьи отдали победу Хейни: 114-113, 117-110, 116-111.

Напомним, также в рамках шоу Давид Бенавидес досрочно выиграл у Энтони Ярда.