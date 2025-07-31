Хирн: «Усик мог бы победить Майка Тайсона»
Промоутер считает украинца гением
26 минут назад
Известный британский промоутер Эдди Хирн высоко оценил мастерство Александра Усика (24–0, 15 KO), назвав украинца потенциально одним из величайших тяжеловесов всех времен.
В комментарии для Fight Hub TV Хирн подчеркнул, что наследие любого великого боксера формируется со временем, однако уже сейчас Усика стоит рассматривать среди легенд супертяжелого веса.
Думаю, Усик мог бы дать бой, а возможно и победить таких боксеров, как Майк Тайсон, Ларри Холмс, Джо Фрейзер. А поединок с Мохаммедом Али? Это была бы встреча двух гениев. Усик не такой уж и большой по габаритам, но именно это делает его еще более уникальным.
Рой Джонс назвал путь к победе над Усиком.