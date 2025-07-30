Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британий цитирует vringe.com:

Я не думаю, что у Дюбуа действительно было что-то значительное. Он никогда не имел стиля, чего-либо, чтобы противостоять кому-то подобному Александру Усику. Когда мастер боксер выходит на ринг с таким бойцом, как Даниэль Дюбуа, у Даниэля нет ничего кроме шанса панчера. И об этом я говорил перед боем. Это единственная надежда, которую я ему давал, и я сказал, что она быстро испарится за 4 раунда. Это был его шанс панчера.

Даниэль Дюбуа – очень опасный боец, он бык на ровной дороге. Я видел это много раз. Когда он наносит свои удары и когда он имеет какой-то успех, то он всегда будет в бою, и он всегда продолжит. Но когда бой идет не по его сценарию, когда он чувствует, что его удары не достигают цели, и когда ему становится действительно трудно – то с ним покончено. Здесь нет другого способа объяснить это. Это мое мнение, и я его не изменю.