Легенда бокса Рой Джонс-младший рассказал, как нужно биться с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Чтобы его победить, нужно иметь правильный план на бой. Никто из этих ребят не дрался с правильным планом на бой. Я не расскажу вам правильный план на бой, это не моя работа, но нужно иметь правильный план. Если у тебя не будет правильного плана на бой, он тебя уничтожит. Если ты выйдешь пытаться его нокаутировать, он уничтожит тебя. И большинство этих ребят выходят с идеей, что он мелкий, он поднялся из крузервейта, и мы его нокаутируем. Ответ неправильный! Ты его не нокаутируешь. Он дрался с ребятами, у которых удар даже сильнее, чем у большинства этих супертяжей, и эти ребята ничего не могли ему сделать. Были одни из самых сильных панчеров, которых я видел за долгое время, и они не составили для него реальной оппозиции. Если эти ребята думают, что побьют Усика одним ударом — так не случится.