Бывший тренер Дэвида Хэя Адам Бут поделился своим видением реванша Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Усик показал еще одну грань, которую он не показывал ранее. Я считаю, он знал, что Даниэль будет намного агрессивнее, и поэтому решил встретить его огнем. И он так и сделал – он наносил удары, он был агрессивнее, чем был раньше. Вы могли это видеть. Он знал, что Даниэль будет агрессивным, и так он и поступил. Он встретил его тем же, чтобы заслужить уважение.

Из-за того, что Усик имеет этот прекрасный латеральный стиль перемещения, где он постоянно ускользал вправо, – ты никогда не поймаешь его прямым ударом. Тебе нужно быть способным использовать хуки, чтобы остановить кого-то, дрейфующего в этом направлении. А Даниэль этого не сделал. Он просто продолжал преследовать его прямыми ударами и сделал все относительно удобно для Усика, чтобы тот использовал свою увертливость.

Что было впечатляющим – это как Усик, будучи по природе меньшим и в 38 лет, доказал, что у него есть еще одна грань в его арсенале, которую он может использовать, если это необходимо. И это просто то, что делает его величайшим в истории.