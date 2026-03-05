Владимир Кириченко

Промоутерская компания обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) Usyk 17 Promotions объявила участников вечера бокса, который пройдет 21 марта.

В программе вечера запланировано 10 профессиональных поединков.

Участие в событии примут Кира Макогоненко, Павел Ильюша, Данила Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Дмитрий Ловчинский, Николай Лактионов.

Также на вечере бокса олимпийский чемпион Александр Хижняк дебютирует в профессионалах, а Даниэль Лапин проведет защиту титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе.

Шоу состоится в селе Лесники в Equides Club, трансляция – на Суспільне Спорт и DAZN.

Средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность через Usyk Foundation.

