Владимир Кириченко

Украинский промоутер Александр Красюк для YouTube-канала ТАЙК МАЙСОН поделился мыслями о выборе места проведения боя между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.

Как вы объясните, что местом боя станет Гиза, Египет, хотя казалось в последнее время, что Меккой бокса последних трех лет стал Эр-Рияд?

«Я не знаю, что за этим стоит, потому что я уже более полугода не сотрудничаю с Усиком, не веду переговоров, не владею особой информацией. Но из общедоступной информации можно сделать вывод: если Усик – Верхувен, то хотя бы тогда где? Ага, вот, это круто.

Ну и на самом деле Усик реализует мечту многих выдающихся чемпионов: первое – драться за большие деньги, второе – с кикбоксером, третье – на египетских пирамидах. Ну, офигеть можно».

Это как поцеловать какую-то там Дженнифер Лопес, что-то из той же категории. Что-то, чего хотят все, но достигнет только кто-то один.

«Да. В этом есть определенный смысл – спортивного мало, но коммерческий… Честно говоря, я не знаю, о каких деньгах идет речь – ну, наверное, не бесплатно. Усик уже не на том уровне, чтобы бесплатно или за небольшие деньги боксировать.

А возможно, речь идет о соглашении на два поединка – и вторым станет бой с Тайсоном Фьюри, например, в конце года. Может быть и такая история.

Но что нужно Усику? Усику нужно не проиграть. Вероятность у него высокая не проиграть, скажем так. А во-вторых, подготовиться, ну и чтобы мировая война закончилась, а не наоборот набрала силы».

Поединок между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

