Денис Седашов

Легендарный боксер в супертяжелом весе Эвандер Холифилд признался, что самый сильный удар в его карьере нанес ему не Майк Тайсон, а другой великий чемпион — Джордж Форман.

В интервью Dontaes Boxing Nation Холифилд вспомнил момент из их поединка:

Форман попал в меня в 11-м раунде, и я, вернувшись в угол, спросил у команды: «Он что, выбил мне все зубы?» Эвандер Холифилд

Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса в истории – это не Али, и не Усик.