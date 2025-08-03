Холифилд назвал самого сильного панчера, с которым встречался в ринге — это не Майк Тайсон
Бывший абсолютный чемпион мира после удара подумал, что потерял зубы
около 1 часа назад
Легендарный боксер в супертяжелом весе Эвандер Холифилд признался, что самый сильный удар в его карьере нанес ему не Майк Тайсон, а другой великий чемпион — Джордж Форман.
В интервью Dontaes Boxing Nation Холифилд вспомнил момент из их поединка:
Форман попал в меня в 11-м раунде, и я, вернувшись в угол, спросил у команды: «Он что, выбил мне все зубы?»
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса в истории – это не Али, и не Усик.