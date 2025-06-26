Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Барри Джонс для Sky Sports поделился мыслями о прекращении сотрудничества обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с промоутером Александром Красюком.

На этой неделе мы видели сообщения о том, что Алекс Красюк, многолетний промоутер Александра Усика, уже не находится с ним в отношениях. Это буря в стакане воды? Удивительно, что эта новость появилась именно накануне важного боя.

«Ну, это создаст несколько заголовков, но это не его тренер, поэтому я не вижу, как это может повлиять на его подготовку. Честно говоря, не вижу. Если это менеджер, он занимается твоими делами вне ринга.

Если бы его тренер покинул его, тогда можно было бы подумать: «Подожди-ка, это не идеальная подготовка». Но это не может быть оправданием, это не будет оправданием и не должно быть, потому что это просто какой-то парень, который занимается твоими финансами или организацией боев. Бой есть, и его работа выполнена. Так что я не думаю, что это имеет какое-то значение.

И даже если была какая-то проблема, я думаю, что Усик – профессионал, прагматичен в своем подходе, это, между прочим, и делает его таким великолепным. Ничто не выведет его из равновесия, он выйдет на бой хорошо подготовленным, и это то, чего мы хотим, понимаете?

У нас есть парень (Дюбуа), который находится на пике своих сил. У нас есть Усик, который, на мой взгляд, даже в 38 лет остается на пике своих сил. Он имеет две победы над лучшим супертяжеловесом планеты. Так что, знаете, никаких оправданий нет. Так что у нас есть двое парней в лучшей форме, которые борются за чемпионство мира.

Так что кто выиграет, тот выиграет, и он будет настоящим номером один, а все, чего мы хотим в этом спорте, – забудьте о титулах, – мы хотим боя номера один против номера два. Мы имели это с Фьюри и Усиком, мы получим это с Усиком и Дюбуа сейчас, и в этом суть спорта. И если это будет хороший бой, это поможет не только им, это поможет нам всем».

22 июня стало известно, что Красюк и Усик прекратили сотрудничество. 19 июля украинский супертяжеловес проведет реванш против Даниэля Дюбуа на «Уэмбли».