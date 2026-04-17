Олег Гончар

В центре столицы открылось современное боксерское пространство нового поколения — United Boxing Academy Киев, которое уже сейчас формирует новые стандарты в сфере единоборств.

Новый комплекс UBA Киев, созданный вице-президентом Киевского городского отделения Федерации бокса Украины Егором Альшевским и главным тренером Владиславом Балой, расположен на Печерске и ориентирован не только на профессиональных спортсменов, но и на новичков.

United Boxing Academy Киев — это не просто боксерский зал на Печерске. Это полноценный спортивно-рекреационный комплекс, созданный по современным американским стандартам. Пространство сочетает функциональность, комфорт и премиальный уровень сервиса, что уже позволяет называть его лучшим боксерским залом Киева.

Главная идея — это не просто еще один зал, а пространство для людей, которые не удовлетворяются средним уровнем и приходят не просто тренироваться, а менять себя. Основатели стремятся создать среду, где каждый — от новичка до профессионала — ощущает результат и поддержку. Это место, которое должно стать вторым домом и частью единой спортивной семьи.

Сильные стороны UBA Киев — это профессиональная команда тренеров, современные программы тренировок и индивидуальный подход к каждому клиенту. В клубе уверены, что могут гарантировать результат независимо от уровня подготовки. Здесь не просто проводят тренировки — здесь создают среду, которая меняет человека. Именно поэтому United Boxing Academy стремится быть не просто залом, а брендом, который поднимает бокс в столице на новый уровень.

Концепция премиального бокса в Киеве здесь реализована на самом высоком уровне. Зал оборудован профессиональным оборудованием мировых брендов, в частности Title и Rival. В распоряжении посетителей — современный боксерский ринг, зона мешков, пространство для силовых тренировок, кардиооборудование и комфортные раздевалки.

Отдельное внимание уделено восстановлению и комфорту. В UBA Киев есть СПА-зона, в которую входят сауна и массажные кабинеты, также доступны услуги диетолога, собственная кофейня и лаунж-зона. Это позволяет спортсменам не только тренироваться, но и полноценно отдыхать после нагрузок. Таким образом, бокс в Киеве на Печерске выходит на качественно новый уровень.

Главная идея создания United Boxing Academy Киев — дать молодежи альтернативу улице и вредным привычкам. Основатель стремится сформировать среду, где молодежь может развиваться, получать дисциплину и строить сильный характер.

«Мы открыли United Boxing Academy не просто как спортивный зал. Мы открыли его, чтобы дать молодежи реальный выбор — вместо улицы, сигарет, алкоголя и бессмысленного времяпрепровождения обрести дисциплину, силу воли и характер. Здесь мы закладываем фундамент сильной личности с детства. Мы воспитываем не только бойцов, но и людей, которые своим примером будут вдохновлять других и менять жизни к лучшему». Егор Альшевский Вице-президент КМО ФБУ

Важным фактором статуса комплекса стала поддержка легенд украинского бокса. С открытием UBA Киев владельцев поздравили объединенный чемпион мира Александр Усик, легендарные экс-чемпионы мира Владимир Кличко, Денис Беринчик и Виктор Постол. Они записали персональные поздравления и планируют регулярно посещать зал, проводить мастер-классы и общаться с молодыми спортсменами.

Новый современный зал, где, кроме ринга, есть зона с мешками и сектор с тренажерами, создает уникальную возможность для посетителей тренироваться рядом с кумирами и получать ценные советы от квалифицированных тренеров. Такое взаимодействие делает зал не просто местом для занятий, а настоящим центром бокса в Украине.

«Кстати, вы слышали про United Boxing Academy? Да, это новый боксерский зал в Киеве.

Я очень благодарен основателям United Boxing Academy за то, что они нашли возможность и вдохновение открыть этот зал в сложных условиях войны. Уже сегодня здесь тренируются будущие чемпионы мира, а самое главное — чемпионы в жизни.

Спасибо вам за это. Как говорят, United Boxing Academy — на все сто. Слава Украине!» Владимир Кличко

United Boxing Academy в настоящее время открыт для всех — от молодежи до взрослых. Здесь можно заниматься как для поддержания физической формы, так и строить профессиональную карьеру. Индивидуальный подход к каждому клиенту, современная инфраструктура и сильная команда тренеров формируют новую культуру тренировок в столице.

Кроме того, UBA Киев планирует активно развивать спортивное сообщество: организовывать турниры, открытые тренировки и встречи с известными спортсменами. Это создает живую экосистему, которая объединяет людей вокруг спорта и здорового образа жизни.