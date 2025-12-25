Экс-чемпион мира в хэвивейте Владимир Кличко поздравил украинцев с Рождеством.

«Рождество. Будем откровенны. Путь Украины — это не о капитуляции, а о суверенитете и праве на выбор. Несокрушимые. Мы несокрушимые.

Настоящая сила измеряется не силой удара, а способностью стоять вместе, когда ставки наивысшие. Крепость Украины основана на решимости — на воле защищать, оборонять и формировать будущее мира.

Почти четыре года гражданские и инфраструктура находятся под постоянными ударами. Но украинцы снова и снова доказывают: сила воли превращается в стойкость даже в самые темные моменты — особенно на Рождество.

Свободный мир стоит рядом с Украиной, потому что мы должны защищать наши ценности и наше будущее. Потому что демократия сильнее страха. Потому что единство переживает агрессию.

Пусть это Рождество подтвердит, за что мы стоим — и что мы строим вместе. Европа принимает вызов. Наша безопасность начинается дома.

Ради мира. Ради наших детей. Ради Европы. Будем едины. Несокрушимые. Вместе мы несокрушимые».