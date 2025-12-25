Кличко: «Пусть это Рождество подтвердит, за что мы стоим — и что мы строим вместе»
Владимир поддержал украинцев в праздничный день
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира в хэвивейте Владимир Кличко поздравил украинцев с Рождеством.
«Рождество. Будем откровенны. Путь Украины — это не о капитуляции, а о суверенитете и праве на выбор. Несокрушимые. Мы несокрушимые.
Настоящая сила измеряется не силой удара, а способностью стоять вместе, когда ставки наивысшие. Крепость Украины основана на решимости — на воле защищать, оборонять и формировать будущее мира.
Почти четыре года гражданские и инфраструктура находятся под постоянными ударами. Но украинцы снова и снова доказывают: сила воли превращается в стойкость даже в самые темные моменты — особенно на Рождество.
Свободный мир стоит рядом с Украиной, потому что мы должны защищать наши ценности и наше будущее. Потому что демократия сильнее страха. Потому что единство переживает агрессию.
Пусть это Рождество подтвердит, за что мы стоим — и что мы строим вместе. Европа принимает вызов. Наша безопасность начинается дома.
Ради мира. Ради наших детей. Ради Европы. Будем едины. Несокрушимые. Вместе мы несокрушимые».
Напомним, Кличко назвал мирный план США для Украины «планом капитуляции».
