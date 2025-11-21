Владимир Кличко назвал мирный план США для Украины «планом капитуляции»
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе резко прокомментировал американское предложение по миру
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал мирный план по прекращению войны в Украине, предложенный США.
В своём аккаунте в соцсетях Кличко заявил:
Это не план мира. Это план капитуляции. Имперская Россия получает землю за свои преступления.
Украина — только обещания, как те гарантии безопасности 1994 года, написанные исчезающими чернилами.
Нам не нужно 28 пунктов.
Нам нужен один: Россия, уйди прочь!
СМИ сообщают, что в США требуют от Зеленского согласиться на мирное соглашение «до Дня благодарения», то есть 27 ноября.
