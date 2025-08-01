Кличко: «Злая путинская Россия не может насытиться смертью и разрушениями в Украине и Киеве»
Легенда бокса – о нападениях оккупантов на нашу страну
около 2 часов назад
Владимир Кличко / Фото - badlefthook.co
Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко прокомментировал обстрел Киева российскими террористами.
«Сегодняшним утром, как и много раз до этого, злая путинская россия не может насытиться смертью и разрушениями в Украине и Киеве».
Вчера ночью россия нанесла комбинированный удар по Киеву, запустив 8 ракет и более 300 дронов. В настоящее время известно о 6 погибших.
Ранее братьев Кличко видели на протесте в Киеве.
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