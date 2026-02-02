Олег Гончар

Компьютеризированная система CompuBox опубликовала статистику нанесенных и точных ударов в 10-раундовом поединке карда Zuffa Boxing 02 между бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (21-3, 17 КО) и экс-претендентом из США Радивое Калайджичем (30-3, 22 КО).

Гвоздик уверенно контролировал ход поединка на начальных этапах и дважды отправлял соперника в нокдаун — в первом и четвертом раундах. До седьмой 3-минутки он доминировал в каждом раунде.

Однако в седьмом раунде ситуация резко изменилась: украинец дважды оказался на настиле, после чего рефери принял решение остановить бой и зафиксировать победу Калайджича.

Согласно финальной статистике ударов CompuBox, украинец имел преимущество по общему количеству точных ударов — 129 против 80, выигрывал по джебам — 53:37, а также по силовым ударам — 76:43.