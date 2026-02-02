Владимир Кириченко

Сербский боксер Радивое Калайджич (30-3, 22 КО) выиграл бой у украинца Александра Гвоздика (21-3, 17 КО) в рамках шоу Zuffa Boxing 2.

Гвоздик отправил Калайджича в нокдаун в первом и четвертом раундах. В седьмом раунде Радивое совершил камбэк – сначала отправил в нокдаун, а затем нокаутировал украинца.

Для Александра это третье поражение в профессиональном боксе – до этого он проигрывал Артуру Бетербиеву и Давиду Бенавидесу.

