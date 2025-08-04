Красюк о следующем бое Усика: «Это будет убийство, но всё решают деньги»
Промоутер ответил, каким образом Джейк Пол может заслужить уважение от боксерского сообщества
около 2 часов назад
Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк высказался о потенциальном поединке украинца с Джейком Полом. Слова функционера приводит fightnews.info:
Сейчас этот бой активно обсуждается. Но это не может быть боксерским поединком, поскольку это будет убийство. Даже бой в клетке не оставляет шансов молодому ютуберу. Но всё решают деньги. Это событие может сгенерировать солидную сумму.
Всегда есть две стороны медали. Позитивный момент заключается в том, что братья Пол привлекли внимание сотен миллионов молодых людей к боксу. С другой стороны, они неправильно поняли его истинное значение, проводя бои с ветеранами ММА, завершившими карьеру, и старыми легендами.
Я думаю, что как только Джейк Пол достойно победит настоящего профессионального боксера высокого уровня, он сразу завоюет уважение боксерского сообщества.
Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксером мира.