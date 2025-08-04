Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк высказался о потенциальном поединке украинца с Джейком Полом. Слова функционера приводит fightnews.info:

Сейчас этот бой активно обсуждается. Но это не может быть боксерским поединком, поскольку это будет убийство. Даже бой в клетке не оставляет шансов молодому ютуберу. Но всё решают деньги. Это событие может сгенерировать солидную сумму.

Всегда есть две стороны медали. Позитивный момент заключается в том, что братья Пол привлекли внимание сотен миллионов молодых людей к боксу. С другой стороны, они неправильно поняли его истинное значение, проводя бои с ветеранами ММА, завершившими карьеру, и старыми легендами.

Я думаю, что как только Джейк Пол достойно победит настоящего профессионального боксера высокого уровня, он сразу завоюет уважение боксерского сообщества.