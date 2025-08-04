Украинский боксер – о поединке Усика с Полом: «Главное, чтобы это не было "поддавки" по условиям контракта»
Радченко признал, что его заинтересовал бы такой бой по правилам MMA
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Бывший претендент на титул WBC Сергей Радченко (11-8, 5 KO) высказался в интервью Lucky Punch о потенциальном бое Александра Усика (24-0, 15 KO) с Джейком Полом.
После боя против Дюбуа к Усику также обратился блогер Джейк Пол, который хочет сразиться по правилам MMA. Есть ли смысл в таком поединке? Имеет ли Пол хотя бы небольшие шансы?
Это уже точно не про бокс. Это – шоу. Снова же, каждый делает то, что ему по душе. А зрители смотрят, если им интересно. Для меня любое выступление Александра будет интересным. Главное – чтобы это не были «поддавки» по условиям контракта.
Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксером мира.