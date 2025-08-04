Олег Шумейко

Бывший претендент на титул WBC Сергей Радченко (11-8, 5 КО) высказался в интервью Lucky Punch о следующем шаге в карьере Александра Усика (24-0, 15 КО).

Что думаете о возможном бою против Джозефа Паркера? Нужен ли Усику этот поединок и как, по вашему мнению, он может завершиться?

Какой поединок нужен Усику, а какой нет – это может решать только сам Саша. Он сам знает о своих целях, самочувствии и желаниях.

Зрители и болельщики могут лишь размышлять. Что касается Паркера – я лично его знаю, видел его работу в ринге с Владимиром Кличко и последние выступления. Этот парень имеет характер, силу и навыки, благодаря которым может создать сложности любому боксеру.

Если Усик выберет его следующим соперником, то, думаю, мы увидим отличный бой, в котором Александр одержит победу.

Также были разговоры о поединке против Фьюри. Хотели бы вы увидеть трилогию?

Да. Я думаю, если промоутеры сделают интересное продвижение боя, а сам Тайсон добавит огня, то будет интересно. Всегда хочется смотреть бои, в которых участвуют два ярких спортсмена.

Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксером мира.