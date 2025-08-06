Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News рассказал, что у него были сомнения относительно победы своего экс-подопечного над британцем Дэниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Мы разговаривали после боя. Я сказал Усику, что нам следовало прекратить сотрудничество раньше. Как только я ушел, он исполнил самый быстрый и самый тяжелый нокаут в своей карьере! Мне было непривычно наблюдать за его боем в спорт-баре с фанатами, но мне понравилось его выступление.

Должен признать, что я не делал никаких публичных прогнозов, так как у меня были очень плохие предчувствия относительно результата. Но как только я увидел его глаза на экране перед началом боя, мои сомнения развеялись. Это был режим убийцы».