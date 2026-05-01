Кроуфорд может вернуться на ринг? Терренсу нашли соперника
Легендарному американцу предложили переписать историю бокса
около 1 часа назад
Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх не оставляет попыток снова заманить на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях Теренса Кроуфорда.
В сентябре прошлого года Кроуфорд победил по очкам Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В декабре Бад объявил о завершении карьеры. Кроуфорд решил напомнить болельщикам о своих достижениях.
«Что лучше, чем быть абсолютным чемпионом? Быть двукратным абсолютным чемпионом. Что лучше, чем быть двукратным абсолютным чемпионом? Быть трехкратным абсолютным чемпионом в трех различных весовых категориях. А теперь поспорьте со своей мамочкой».
В ответ Аль аш-Шейх предложил ему вернуться и провести реванш с Альваресом.
«Мы хотим реванш с Канело. Возможно, это шанс стать четырехкратным».
Ранее Кроуфорд объяснил почему больше не выйдет в ринг.
