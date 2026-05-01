Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх не оставляет попыток снова заманить на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях Теренса Кроуфорда.

В сентябре прошлого года Кроуфорд победил по очкам Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В декабре Бад объявил о завершении карьеры. Кроуфорд решил напомнить болельщикам о своих достижениях.

«Что лучше, чем быть абсолютным чемпионом? Быть двукратным абсолютным чемпионом. Что лучше, чем быть двукратным абсолютным чемпионом? Быть трехкратным абсолютным чемпионом в трех различных весовых категориях. А теперь поспорьте со своей мамочкой».

В ответ Аль аш-Шейх предложил ему вернуться и провести реванш с Альваресом.

«Мы хотим реванш с Канело. Возможно, это шанс стать четырехкратным».

We want the rematch with Canelo 😎 maybe it is a chance to be 4😇🦁🥊 https://t.co/B00zVouZ9W — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 30, 2026

Ранее Кроуфорд объяснил почему больше не выйдет в ринг.