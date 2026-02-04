Олег Гончар

Непобежденный бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд рассказал, кого считает самым трудным соперником в своей карьере. Слова боксера приводит портал Ready to Fight.

Отвечая на вопрос, был ли таким оппонентом Сауль Альварес, Кроуфорд ответил отрицательно. По его словам, самым сложным боем для него стал поединок против кубинца Юриоркис Гамбоа, который состоялся в легком весе.

Бой между Кроуфордом и Гамбоа прошел 28 июня 2014 года в Омахе (штат Небраска, США). Американец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, успешно защитив титул WBO. Эта победа стала для Кроуфорда 24-й подряд в профессиональной карьере и одной из ключевых на пути к дальнейшим чемпионским достижениям.

Напомним, Дэйна Уайт не исключает подписания Кроуфорда в Zuffa Boxing.