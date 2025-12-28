Кроуфорд поставил значительную сумму на победу Стивенсона над Лопесом.
Экс-абсолютный чемпион не верит в Теофимо
около 1 часа назад
Теренс Кроуфорд
Эксабсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поделился мыслями о бое Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО) против Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО). Слова боксера привел портал Boxing News 24/7.
Кроуфорд поставил 10 тысяч долларов на победу Стивенсона, не объяснив выбор суммы.
«Тео хорош в том, что делает, но его сдвинут».
Вечер бокса Стивенсон — Лопес состоится 31 января в Madison Square Garden в Нью-Йорке.