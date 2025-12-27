Кроуфорд отметил Усика, выбирая боксеров для уличной драки
Также американец выделил Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
около 1 часа назад
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд поделился на YouTube-канале Нурлана Сабурова
нестандартной мыслью и назвал боксёров, которых выбрал бы себе «в команду» в случае уличной драки.
Американец признался, что отдал бы предпочтение именно супертяжеловесам:
Кого из известных боксеров я взял бы с собой на уличную драку? Хорошо, пусть это будет Тайсон Фьюри. Также Артур Бетербиев, Александр Усик, Деонтей Уайлдер. Я бы взял всех тяжеловесов. Флойд Мейвезер? Нет, нет, нет
«Один из великих повесил перчатки на гвоздь»: Белью — о завершении карьеры Кроуфорда.
Поделиться