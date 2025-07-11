Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс для The Ring поделился ожиданиями от поединка обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО) против 46-летнего экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).

«Я болею за Мэнни, потому что знаю: если кто-то и способен это сделать – то именно он. Я считаю, что Барриос – это уровень B+. Да, у Пакьяо уже немалый пробег, да, он ментально вовлечен в политику, но у него есть скорость, есть опыт, чтобы сделать сенсацию. Мэнни может победить по очкам, нокаута не будет».

Поединок между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Для 46-летнего филиппинца поединок с Барриосом будет первым боем с августа 2021 года, когда Пакьяо проиграл Йорденису Угасу решением судей.