Олег Гончар

В Сан-Антонио 42-летний чемпион WBA в среднем весе Эрисланди Лара (32-3-3, 19 КО) победил венесуэльца Джохана Гонсалеса (36-5, 34 КО) единогласным решением судей.

Лара уже в первом раунде сбил Гонсалеса кроссом, затем спокойно принимал шаблонные атаки на блок и перехватывал. Венесуэлец пытался давить силой, но быстро выдохся, так как принял бой на коротком уведомлении и не готовился к нему.

Кубинец работал сериями, разбивал соперника двойками, дважды столкнулся головами. Гонсалес в конце 12-го раунда звал на рубку, но снова оказался на настиле.

Счет судей: 118-108, 119-107, 120-106.

Напомним, Лара должен был драться с Жанибеком Алимханулы, но тот провалил допинг-тест.