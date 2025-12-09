Крус после ничьей с Роучем: «Доказал, что умею боксировать, а не просто размахивать руками»
Мексиканец закрыл рот критикам
27 минут назад
Исаак Крус
Временный чемпион WBC в первом полусреднем весе Исаак Крус (28-3-2, 18 КО) заявил, что полностью удовлетворен боем с Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО). Слова боксера привел портал The Ring.
«Я рад, что закрыл рот тем, кто говорил, будто я недостаточно технический или умный. Выполнил все задания, дрался умно, приспособился к обстоятельствам. Это не про усталость — я доказал, что умею боксировать, а не просто махать руками».
Напомним, что в своем крайнем поединке бой Круса и Роуча завершился вничью.
Также ранее Райан Гарсия назвал свой счет поединка Крус – Роуч.
Поделиться