Олег Гончар

Чемпион Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе Янис Куриленко (14-1, 8 КО) следующий бой проведет против опытного испанца Сандора Мартина (42-4, 15 КО).

Бой запланирован на 20 декабря в Бильбао, Испания, сообщают в промоутерской компании Top Boxing Generation.

Для 28-летнего харьковчанина это шанс закрепить прогресс, поскольку в июне он во второй раз победил Андрея Борыщпольца раздельным решением судей, защитив титулы.

32-летний Мартин последний раз сражался в мае, проиграв Альберто Пуэльо единогласным решением. Испанец известен своим техническим стилем: в 2021 году он шокировал мир победой над Майки Гарсией, а затем дал трудный бой Теренсу Кроуфорду.