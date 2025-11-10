Владимир Кириченко

Бывший обладатель титулов в полусреднем дивизионе американец Шон Портер для talkSPORT рассказал о том, как побеждал на любительском уровне абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Это человек, который победил в любительском бою в среднем весе Александра Усика, нынешнего короля супертяжелого веса. Расскажите нам об этом, мистер Портер. Как ваши дела?

«Ну, во-первых, позвольте мне сказать вот что, прежде чем я перейду к тому, как мои дела. Я не единственный, кто победил Александра Усика. Хорошо?».

Но учитывая, что вы сделали свою карьеру в средних весовых категориях, я думаю, что это невероятный результат, учитывая, что он чемпион мира в супертяжелом весе.

«Знать, что он чемпион в супертяжелом весе, что мы сражались в среднем весе, что я был чемпионом в полусреднем весе. Я думаю, что это многое говорит о том, каким боксером я был.

Я был известен своим агрессивным стилем бокса. Но в любительском боксе, особенно когда мы сражались с ним, дело было скорее в системе очков. И главное было то, кто мог сблизиться, нанести удар и отойти. У меня были качества, которых не было у многих других парней, что действительно помогало сокращать дистанцию.

Так что это часть моей карьеры бойца, которой я, безусловно, горжусь. Но нужно рассказать всю историю. Мы были тогда меньше».

Вы встречали его с тех пор и говорили когда-нибудь о том бое?

«Послушайте, мы с ним не говорили о том бое, но он, конечно, помнит это. Все было бы иначе, если бы нам было по 10 лет. Я думал об этом, если бы нам было по девять или десять лет, а потом мы сражались бы, когда нам было 24 или 25, то тот бой в детстве бы ничего не значил, понимаете? Но опять же, мы сражались, когда нам было по 20-21 года.

Мы виделись с ним потом в Саудовской Аравии. И я просто похлопал его по плечу и помахал ему рукой. Он повернулся, встал и выразил ко мне определенное уважение – это для меня было особенно.

Ты всегда выражаешь уважение другим, но мне показалось, что он это сделал намеренно. Типа: «Я должен встать и выразить уважение этому человеку, потому что я знаю, кто он».

Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа провел время в тренировочном лагере Усика.