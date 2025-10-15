Олег Гончар

Чемпион WBA во второй полулегкой весовой категории Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) выразил недовольство выставочным боем чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) против американского боксера и блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО). Об этом он рассказал в интервью Майку Коппинджеру.

«Я відчуваю неповагу з ділової сторони, бо так справи не робляться. Мені здається, що ти граєш зі спортом – і це трохи дивно. Але ми не підемо до арбітражу, тому що про мене добре подбали. Хочу подякувати Елу Хеймону, PBC і всім, хто все владнав від імені Джервонти». Ламонт Роуч

Роуч и Дэвис сражались 1 марта, и поединок завершился вничью. В 9-м раунде Дэвис встал на колено, но это не засчитали как нокдаун.

Напомним, Роуч проведет бой против мексиканского Тайсона.