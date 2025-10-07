Официально: Обидчик Джервонты проведет бой против мексиканского Тайсона
На кону будет стоять титул в первом полусреднем весе
около 2 часов назад
Крус и Роуч / Фото - Yahoo
Промоутерская компания Premier Boxing Champions официально объявила о бое между чемпионом WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) и обладателем временного титула WBC в полусреднем дивизионе Исааком Крусом (28-3-1, 18 KO).
Поединок пройдет 6 декабря в Сан-Антонио, Техас. На кону будет стоять титул Круса в первом полусреднем весе.
Роуч последний бой провел в марте этого года – тогда его поединок с Джервонтой завершился вничью, Дэвис в 9-м раунде взял колено, но это не было засчитано как нокдаун.
Крус в последний раз выходил на ринг в июле, победив Омара Сальсидо решением судей.
Поделиться