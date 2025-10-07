Владимир Кириченко

Промоутерская компания Premier Boxing Champions официально объявила о бое между чемпионом WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) и обладателем временного титула WBC в полусреднем дивизионе Исааком Крусом (28-3-1, 18 KO).

Поединок пройдет 6 декабря в Сан-Антонио, Техас. На кону будет стоять титул Круса в первом полусреднем весе.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🚨



Mexican superstar @IsaacPitbull98 and reigning WBA Super Featherweight World Champion @OneOf1x will face off for the Interim WBC Super Lightweight title on December 6, live on PBC PPV on @PrimeVideo from @FrostBankCenter in San Antonio, Texas.… pic.twitter.com/szaO5mloIg — Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 6, 2025

Роуч последний бой провел в марте этого года – тогда его поединок с Джервонтой завершился вничью, Дэвис в 9-м раунде взял колено, но это не было засчитано как нокдаун.

Крус в последний раз выходил на ринг в июле, победив Омара Сальсидо решением судей.