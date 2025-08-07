Олег Гончар

Директор команды абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин прокомментировал заявление главы генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха, который не заинтересован в организации боя украинца с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

В интервью World Boxing News Лапин заявил, что Турки платит и может принимать любое решение.

«Це їхнє шоу, і вони мають право вирішувати, хто і коли битиметься. Тюркі сам приймає ці рішення. Ми вдячні за два неймовірні бої Олександра з Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії, організовані на найвищому рівні». Сергей Лапин

Лапин добавил, что команда Усика будет действовать в зависимости от ситуации и желаний чемпиона.

В WBO ранее санкционировали бой Усик — Паркер, но, по словам промоутера Паркера Дэвида Хиггинса, на начало августа переговоры не начались.

Ранее стало известно, что Riyadh Season и Sela не заинтересованы в этом поединке, а Аль аш-Шейх хочет видеть Усика против 20-летнего проспекта Мозеса Итаума.