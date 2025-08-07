Президент WBO Густаво Оливери для World Boxing News прокомментировал ситуацию с титулом в супертяжелом дивизионе, который принадлежит абсолютному чемпиону мира украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО).

«Прошу заметить, что я обязан последовательно придерживаться и обеспечивать выполнение нормативной базы, которая регулирует деятельность Всемирной боксерской организации (WBO).

В этом случае Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO надлежащим образом уведомила все стороны о начале переговоров и издала соответствующее распоряжение. Если этого не будет сделано, WBO начнет процедуру назначения открытых торгов в соответствии с действующими правилами.

Проще говоря, я обязан придерживаться правил независимо от того, кто является боксером, промоутером, менеджером, советником, посредником и т. д.».