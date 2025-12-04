Лапин рассказал, зачем Усику бой с Уайлдером
Директор команды украинца объяснил, почему именно Деонтей стал приоритетным соперником украинца.
около 3 часов назад
Сергей Лапин, директор команды Александра Усика (24-0, 15 КО), заявил, что бой с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО) — это не просто защита титулов, а историческое событие. Об этом сообщил портал Sky Sports.
«Уайлдер — большое имя, один из самых опасных панчеров поколения, бывший чемпион и боец, известный всему миру. Победа над ним укрепляет наследие Усика и закрывает важную главу в истории супертяжелого веса. Это событие, которое привлечет колоссальное внимание фанатов и СМИ».
Ранее WBC одобрила запрос Усика на добровольную защиту, а сам Уайлдер положительно отреагировал на идею боя.