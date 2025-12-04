Олег Гончар

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал Sky Sports желание абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО) провести бой с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

По словам Сулеймана, Уайлдер занимает 8-9 место в рейтинге WBC, поэтому имеет право претендовать на титул, если команды придут к соглашению. Сегодня одобрена заявка Усика на добровольную защиту пояса WBC.

38-летний украинец в последний раз дрался в июле, когда досрочно победил Даниэля Дюбуа. В начале ноября он освободил вакантный титул WBO, передав его Фабио Вордли.

Напомним, ранее звездный тренер заявил, что Усик заслужил бой с нокаутером.